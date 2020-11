Vasco Rossi, Colpa d'Alfredo compie 40 anni: venerdì la versione da collezione dell'album

23 novembre 2020 a

a

a

Ecco Colpa d'Alfredo. Sony Music celebra il disco di Vasco Rossi uscito nell'aprile 1980 per l'etichetta Targa. Lo fa con una speciale edizione da collezione della serie R> PLAY che è dedicata ai 40esimi anniversari degli album in studio del re del rock. L'album uscirà venerdì 27 novembre con l'inedita copertina di come l'avrebbe voluta allora il Comandante: davanti il suo primo piano truccato, come se fosse stato picchiato. Nell'originale, all'ultimo momento il discografico usò la foto di Mauro Balletti come retro e in copertina uno scatto dello stesso servizio, con Vasco di spalle.

Colpa d’Alfredo R>PLAY Edition 40th verrà pubblicato in tre versioni. 1) cofanetto Deluxe in edizione limitata che contiene: il libro di 128 pagine di Marco Mangiarotti; l’album originale a 33 giri 180gr; il 45 giri Non l’hai mica capito/Asilo Republic; il cd in versione vinyl replica; la musicassetta; il gadget, che stavolta è la maschera di cartone di Vasco con l'occhio nero; il cortometraggio di animazione di Anima Fragile, scaricabile tramite un QR-Code. 2) Un Hardcoverbook di 32 pagine con contenuti esclusivi + cd. 3) Un Long Playing originale (180gr.) rimasterizzato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.