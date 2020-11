Il Segreto, le anticipazioni della puntata di oggi 23 novembre su Canale 5

23 novembre 2020 a

Oggi in tv, lunedì 23 novembre, su Canale 5 dalle ore 16.20 appuntamento con la soap Il Segreto. Raimundo non si trova più, il capitano Huertas indaga. ma Donna Francisca vive nell'angoscia per suo marito. Il capitano trova il capanno dove era stato chiuso dopo il rapimento ad opera degli uomini di Eulalia Castro, ma ora che fine avrà fatto. Huertas interroga anche Urrutia, il braccio destro di Solozabal. Rosa continua ad essere in preda alle allucinazioni e alle paranoie. Intanto Tiburcio non sa come fare per allontanare Estefania che sostiene di essere la sua amante. Lui non la ricorda e confessa a Dolores il misterioso tradimento.

