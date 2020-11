Una vita, oggi in tv lunedì 23 novembre su Canale 5. Le anticipazioni

23 novembre 2020 a

Oggi in tv, 23 novembre, su Canale 5 nel primo pomeriggio a partire dalle ore 14.10, torna l'appuntamento con la telenovela Una Vita, soap spagnola seguitissima, giunta ormai alla sesta stagione. Ma cosa accade nell'episodio di oggi che come sempre segue quello Beautiful e precede l'atteso Uomini e donne? Per evitare di allenarsi insieme ad Arantaxa, Jacinto tira fuori scuse puerili. Intanto Felipe incontra Ursula per strada e le chiede cosa ne sia stato di Marcia, lo fa con toni molto minacciosi. Ursula non cede ma inizia a diventare sempre più fondato il sospetto che dietro alla terribile vicenda ci sia proprio lei. Ramon, intanto, è convinto che Carmen sia incinta!

