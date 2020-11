Stasera in tv 23 novembre, su La7 Grey's Anatomy. Le anticipazioni

23 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 23 novembre, su La7 appuntamento con Grey's Anatomy a partire dalle ore 21.15. Anche questa sera sono due gli episodi in programma, sempre della stagione 16. Il primo è la puntata numero 16, dal titolo Lascia una luce accesa. Alex Karev con una lettera spiega di aver abbandonato tutto e tutti e di trovarsi con Izzie. Durante i giorni del processo di Meredith, Karev ha contattato la sua ex moglie, per ottenere testimonianze. I due, così, hanno iniziato a parlare. Aggiornandosi sulle loro vite e riscoprendo i sentimenti. Il secondo episodio è Vita su marte?. Un ricco inventore che cerca una diagnosi per giustificare un suo crimine e una donna che ha razionato l'insulina per aiutare i suoi genitori, sono le storie al centro della puntata. Intanto Jo e Link lavorano per salvare un giovane che è caduto sui binari del treno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.