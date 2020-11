Storie Italiane, Eleonora Daniele rivela: "Io a Ballando con le stelle? Ok, ma vengo solo con Samuel Peron" | Video

23 novembre 2020 a

Proposta interessante per Eleonora Daniele durante la puntata di Storie Italiane di lunedì 23 novembre, in onda come sempre su Rai1. Il maestro Paolo Belli in collegamento infatti le ha chiesto se il prossimo anno parteciperebbe alla gara di Ballando con le stelle. La conduttrice non si è sottratta del tutto, anche se per il momento non si sbilancia.

Roberta Bruzzone, ospite in studio, le ha proposto: "Almeno come ballerina per una notte". Eleonora Daniele tuttavia non ha chiuso a una eventuale partecipazione, prenotando inoltre il suo partner: "Per solidarietà veneta, vorrei con me Samuel Peron", ha affermato. E chissà se il suo desiderio sarà recepito dalla padrona di casa Milly Carlucci. Staremo a vedere.

