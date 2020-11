Il Paradiso delle signore, anticipazioni di lunedì 23 novembre: Stefania vuole Federico, Marcello ha un piano per Roberta

23 novembre 2020 a

Puntata avvincente quella di lunedì 23 novembre de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai1 dalle 15,55. Per quanto riguarda la trama, Stefania è sempre più decisa a entrare a far parte del mondo di Federico, di cui è innamorata.

Intanto Beatrice ha trovato lavoro a Milano e Vittorio lo scopre da Pietro. Ma lo stesso Vittorio sarà contento di questa svolta? Roberta ha rifiutato la proposta della professoressa Barone e lo comunica alle Veneri. Marcello però non sembra d'accordo e vuole che la sua fidanzata segua i suoi sogni e ha un'idea per convincerla fidanzata a non rinunciare al suo futuro.

