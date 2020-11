Uomini e donne, anticipazioni lunedì 23 novembre: Riccardo Guarnieri tenta di baciare Brunilde, Roberta è una furia

23 novembre 2020 a

Puntata avvincente quella di Uomini e donne, in onda lunedì 23 novembre su Canale5. Ancora guai per Armando Incarnato, che confessa l'interesse per Valeria, corteggiatrice di Davide. L'interesse infatti non è ricambiato, e Armando si prende pure lo sfogo di Lucrezia, arrabbiata perché il cavaliere è uscito con Marianna, mentre chiude la conoscenza con Brunilde.

Si passa a Riccardo Guarnieri che sta uscendo con Roberta e Brunilde. Riguardo a quest’ultima Riccardo è salito in camera sua e ha provato a baciarla ma lei si è rifiutata, dirottando il bacino sulla guancia. Un comportamento che manda su tutte le furie Roberta Di Padua, che intanto si rivede - per volere di lui - con Michele. Si passa quindi a Davide Donadei, uscito in esterna con Beatrice in una atmosfera intima e dolce, si allontana da Chiara, anche se non definitivamente. Quando in studio Maria De Filippi gli chiede con chi uscirebbe in questo momento, lui risponde senza esitazioni Beatrice.

