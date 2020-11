Stasera in tv 23 novembre, su Rai 3 torna Report: il Milan, la polizia locale di Roma e il Covid. Le anticipazioni

23 novembre 2020 a

Stasera in tv, lunedì 23 novembre, su Rai 3 dalle ore 21.20 torna Report, come sempre condotto da Sigfrido Ranucci. Anche in questa puntata servizi e inchieste molto particolari, a partire dalla proprietà del Milan. Di chi è la società? Secondo Report i "titolari effettivi delle società lussemburghesi che controllano il Milan sono due consiglieri di amministrazione del club rossonero, Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchione". L'inchiesta spiega come e perché è giunta a questa conclusione. Servizio di Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi. Subito dopo l'inchiesta Potere capitale di Daniele Autieri con la collaborazione di Federico Marconi. Sotto la lente d'ingrandimento finisce la polizia locale di Roma. Secondo Report nonostante l'arresto di Angelo Giuliani, il sistema di potere nei vigili urbani della capitale è ancora in piedi. L’inchiesta ricostruisce i legami tra l’allora comandante Giuliani e l’attuale comandante generale Stefano Napoli, nominato da Virginia Raggi. Parlano commercianti vittime di estorsione e cittadini minacciati di morte per aver segnalato irregolarità ed emerge per la prima volta il ruolo di alcuni vigili come fiancheggiatori dei clan nella conquista dei locali del centro di Roma. Poi il reportage AAA infermieri cercansi di Chiara De Luca sull'emergenza Covid nella Regione Piemonte. E per finire Immuni e le sue sorelle: Lucina Paternesi e Alessia Marzi tornano sulla vicenda delle app anti Covid nate come funghi dopo il lancio di quella nazionale.

