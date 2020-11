Beautiful, anticipazioni di lunedì 23 novembre: Katie minaccia le Fulton. Ridge nasconde a Brooke la notte con Shauna

23 novembre 2020 a

Puntata ricca come sempre di colpi di scena quella di Beautiful, in onda lunedì 23 novembre su Canale5 dalle 13,45. Shauna difende Flo dalle parole di Katie e, in seguito, rivela alla figlia di aver trascorso la notte con Ridge Forrester.

Colpo di scena a Beautiful: Ridge finisce nel letto di Shauna

Dal canto suo Ridge, dopo aver iniziato una piena confessione, preferisce in realtà tacere sulla presenza di Shauna accanto a lui durante la notte quando torna a casa da Brooke. Katie è furiosa per quello che Flo e Shauna hanno fatto alla sua famiglia, dopo l'accoglienza che le Logan avevano riservato ad entrambe. La "piccola" di casa sembra non aver intenzione di perdonare la nipote, neppure in nome del grande amore che provava per il fratello Storm (padre di Flo), né del suo sacrificio: Katie intimerà alle Fulton di lasciare al più presto la città e fare ritorno a Las Vegas.

