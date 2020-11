Vite in fuga, stasera in tv 23 novembre su Rai 1. Due episodi, la trama

23 novembre 2020 a

Stasera in tv, lunedì 23 novembre, su Rai 1, dalle 21.25, la terza e la quarta puntata della fiction Vite in fuga, tra saga familiare e thriller. Serie di 12 episodi, regia di Luca Ribuoli, interpreti Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova, Francesco Colella, Francesco Arca, Vera Dragone, Giovannino Esposito e la partecipazione straordinaria di Ugo Pagliai. La trama dei due episodi. Il primo si intitola Aprile. Secondo l'ispettrice Serravalle, Claudio Caruana e la sua famiglia sono vivi e si nascondono. Trova Mario, il ragazzo di Alessio, e gli chiede un aiuto. Intanto Silvia è provata per aver scoperto che la sera del delitto Claudio era con l'amante Gloria. Lui vorrebbe cercare di riconquistarla, ma non è una cosa semplice. Il secondo episodio si intitola Gaeta. Silvia segue Alessio nella fuga sull'isola, mentre Ilaria informa Claudio di ciò che sta accadendo. A Gaeta arriva anche l'ispettrice che ha seguito Mario. Claudio scopre l'omosessualità del figlio, mentre Silvia si riavvicina al marito.

