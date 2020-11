Matrimonio a prima vista Italia 2020, i fan di Luca che divorzia da Giorgia: "Delusione, ci credevamo"

I fan di Cantiano su Instagram commentano l'anticipazione di ciò che vedremo su Real Time il 24 novembre

I Fan di Luca Cantiano commentano il divorzio da Giorgia Pantini che i telespettatori vedranno in chiaro su Real Time martedì 24 novembre 2020 in Matrimonio a prima vista 2020. La puntata, per gli abbonati di dplay plus, è già disponibile.

Il fanpage su Instagram ha postato una foto con dida a corredo che può sembrare provocatoria o quantomeno rivelatrice "Siete pronti per la puntata “Matrimonio a prima vista e poi..”?", si legge.

Il riferimento alla puntata speciale di martedì 24 novembre su Real Time dove Luca e Giorgia si separeranno. "Che delusione...ci avevo creduto davvero.", si legge in un post. E molti sono di questo tenore, oltre a commentare il look di Luca, calzone strappato (ampiamente) e camicia rossa sempre al seguito.

