Live Non è la D'Urso, la fidanzata di Paolo Brosio nega il tradimento. Ma Soleil attacca: "Questo amore è una farsa" | Video

22 novembre 2020

Maria Laura De Vitis si difende dalle accuse di tradimento a Paolo Brosio, suo presunto fidanzato. La ventiduenne con un corpo da favola è stata ospite insieme al giornalista nella puntata di Live Non è la D'Urso di domenica 22 novembre. E incalzata dalle immagini di Novella 2000 che la vedevano immortalata con un ragazzo sotto la sua abitazione, la De Vitis ha respinto ogni addebito: "Mi ha semplicemente riaccompagnato a casa dopo una serata con amici", ha spiegato, per poi ribadire: "Non c'è stato nessun bacio".

L'imprenditore coinvolto avrebbe confermato i baci scambiati con la giovane, ma almeno per ora Maria Laura non si scompone e difende a spada tratta la relazione con Paolo Brosio. Che dal canto suo sembra tranquillo, anche se Soleil, influencer ospite in studio, non sembra credere più di tanto alle parole della De Vitis.

"E' una farsa questo fidanzamento - ha affermato - non credo minimamente che Maria Laura sia innamorata di Paolo Brosio, lo conosce da due giorni". Si attendono sviluppi e colpi di scena.

