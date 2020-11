Che tempo che fa, Jannik Sinner da Fazio: "Incubo prendere la patente" e lancia la sfida della pizza col suo volto

22 novembre 2020 a

Jannik Sinner, recente vincitore dell’Atp 250 di Sofia e attuale numero 37 del mondo, è intervenuto in collegamento a ’Che tempo che fa' in diretta su RaiTre. Sinner sollecitato da Fabio Fazio ha parlato di tennis, della scuola guida e della gara di pizza col suo volto.

"Quando vinci un torneo come quello di Sofia è una bellissima emozione, ma io cerco sempre di migliorarmi. Quando ho perso il secondo set contro Pospisil - afferma il campione azzurro - volevo subito capire il perché, ma sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. I complimenti dei grandi campioni? Non mettono ansia, mi fanno piacere ma devo ancora dimostrare tanto. Ho vinto solo un torneo Atp, la strada è lunga".

"Se ci fosse stata tutta la stagione da giocare, senza stop, magari sarei più in alto in classifica - spiega il classe 2001 - Durante il lockdown ho fatto parecchia atletica all’inizio, poi ho giocato tanto e devo dire che sono migliorato. La patente? L’ho presa, ero molto teso, anzi era in incubo. Finalmente posso guidare".

Sinner dice di allenarsi "in vista degli Australian Open, anche se non è sicuro quando si terrà esattamente. Ci hanno detto che forse non potremo entrare in Australia fino all’1 gennaio. Ma è tutto da vedere".

Nel corso del collegamento viene mostrato anche il Challenge per beneficenza che riproducono il volto del campione nelle pizze.

