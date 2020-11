Domenica Live, Amedeo Goria e le molestie a Michela Morellato. La showgirl conferma: "Ho subìto una violenza" | Video

22 novembre 2020 a

Clamorose rivelazioni a Domenica Live e riguardano Amedeo Goria, relativamente a una storia datata 2005 di presunte molestie sessuali ai danni di Michela Morellato. Proprio la showgirl è intervenuta come ospite nella puntata di domenica 22 novembre su Canale5.

Rispondendo alle richieste di chiarimento di Barbara D'Urso, la Morellato è tornata su quell'episodio, accusando Goria per il fatto di aver affermato di come lei si fosse totalmente inventata quella storia.

"Mi ha portato in un posto buio e mi ha fatto delle violenze, sia fisiche che mentali - ha raccontato - non ho mai sopportato il ricatto 'O fai quello che voglio io e diventi la mia femme fatale e fai carriera, oppure non farai più niente'. Ho subìto una violenza, confermo tutto".

Parole pesanti, sulle quali chissà se Amedeo Goria tornerà a replicare.

