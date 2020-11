Stasera in tv domenica 22 novembre 2020, su Rai Premium il film Tutto in famiglia: la trama

22 novembre 2020 a

Su Rai Premium, stasera domenica 22 novembre 2020, va in onda il film Tutto in Famiglia. Si tratta della storia di una famiglia allargata, tra rapporti in crisi e amori da ritrovare.

Il film è del 2016. Jonas e Marit sono una coppia insolita, moderna, che ama la musica anche ad alto volume sconvolgendo la quotidianità del complesso residenziale dove si sono trasferiti da poco. Adolescenti quasi quanto i loro figli. Jonas e Marit sono “liberi” anche in amore, decidono di non avere segreti tra loro e con i figli. Arrivati da Colonia a Berlino per il nuovo lavoro di Marit, Jonas è però disoccupato e si occupa dei figli. Quando Merit è incinta di nuovo ma questa volta non di Jonas la coppia libera e “senza contratti” vediamo come reggerà.

