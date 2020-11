Stasera in tv domenica 22 novembre 2020, "In guerra per amore" su Rai Movie: la trama del film

22 novembre 2020 a

a

a

In guerra per amore è il film che va in onda stasera domenica 22 novembre 2020 su Rai Movie.

Arturo Giammarresi è un palermitano emigrato negli Stati Uniti, vive a New York durante la guerra, siamo nel 1943. Arturo ama Flora Guarnieri e Flora ama Arturo.

Ma Flora è la nipote di Alfredo il proprietario del ristorante dove lavora Arturo e la ragazza è stata già promessa a Carmelo, il figlio del boss don Tano, braccio destro di Lucky Luciano. Flora allora suggerisce ad Arturo di chiedere la sua mano direttamente al padre scavalcando lo zio, ma il padre si trova in Sicilia. Per una serie di fortuite circostanze Arturo di ritrova arruolato e pronto a partire proprio per la Sicilia dove gli americani si stanno preparando allo sbarco.

Essendo parecchio incapace finisce per occuparsi degli asini da soma. Intanto arrivano in Sicilia e in particolare a Crisafulli dove comandano la Madonna, il Duce, il boss locale don Calò e i gerarchi fascisti. E così Arturo tra mafia e guerra comincia a farsi strada e a capire come funzionano le cose nel paese. Riuscirà a conquistare l’amore di Flora e a tornare negli Stati Uniti?

Pif racconta l’Italia della guerra tra mafia e americani, tra fascisti e cristiani in In Guerra per Amore in cui la sua bella che deve conquistare è interpretata da Miriam Leone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.