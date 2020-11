Stasera in tv 22 novembre, su Rai1 prime due puntate di Vite in fuga: cast e anticipazioni

22 novembre 2020 a

Nuova fiction in onda da domenica 22 novembre su Rai1. Dalle 21,20 è in programma infatti Vite in fuga, un nuovo family thriller, con Anna Valle e Claudio Gioè protagonisti. Lunedì 23 altre due puntate, per una serie che prevede 12 episodi complessivi.





Al centro di Vite in fuga c’è una famiglia come tante: una coppia ben collaudata, con due figli che vive nella tranquillità, riparata dalle certezze conquistate in tanti anni di convivenza. Ma le cose per i Caruana stanno per cambiare. Un improvviso evento tragico li travolgerà tutti mettendo in serio pericolo l’incolumità dell’intera famiglia trasformando le loro tranquille esistenze in “vite in fuga”. Silvia e Claudio con i figli adolescenti Alessio e Ilaria hanno una vita tranquilla nonostante dopo il fallimento del Banco San Mauro, Claudio come i suoi colleghi è indagato. Nessuno pensa però che la situazione possa precipitare finché Riccardo Elmi, un collega di Claudio, dopo aver ricevuto minacce, viene ucciso. Seguendo gli indizi sembra che l’assassino possa essere proprio Claudio. Ma anche lui riceve minacce solo che non può chiedere aiuto a una polizia che lo crede colpevole. Così fugge con l’aiuto di un ex agente dei servizi segreti, cambia aspetto, nome, identità: è l’unico modo per scoprire la verità. La sua famiglia lo segue, lasciano Roma e vanno a Ortisei. A Roma, intanto, Agnese Serravalle (Barbora Bobulova) una poliziotta scomoda dalla vita disastrosa, è sulle loro tracce: è l’unica convinta che Claudio abbia inscenato la morte per sfuggire alle sue colpe. Passati sei mesi la famiglia sembra aver ritrovato un equilibrio che naturalmente sarà solo apparente. Appuntamento da non perdere su Rai1, per una fiction che forse sfugge alle consuete dinamiche.

