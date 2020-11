Stasera in tv domenica 22 novembre 2020, MasterChef Italia su Tv8: finale col menù degustazione, anticipazioni

22 novembre 2020 a

a

a

Stasera, domenica 22 novembre 2020 su TV8, alle ore 21.30: MasterChef Italia – Finale. Ultimo appuntamento in prima tv in chiaro con la nona stagione di MasterChef Italia, il talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy. A giudicare le sfide dei promettenti cuochi amatoriali c’è una giuria a tre, con gli chef stellati Bruno Barbieri, decano del programma, a MasterChef sin dalla prima edizione, Antonino Cannavacciuolo, ormai colonna portante in giuria, e Giorgio Locatelli, new entry dell’ultima edizione, che ha letteralmente conquistato il pubblico con i suoi modi fermi ma gentili e il suo savoir-faire british dal calore tipicamente italiano. Nella finale, i tre aspiranti chef propongono il loro menù degustazione. Vedremo ch vincerà i 100 mila euro in palio e la possibilità di scrivere un libro di ricette.

