Da noi a ruota libera, Raimondo Todaro a Francesca Fialdini: "Fai con me Ballando con le stelle". Ma la Isoardi fa la gelosa

Raimondo Todaro scatenato durante la puntata di Da noi a ruota libera, in onda su Rai1 domenica 22 novembre. Francesca Fialdini, il ballerino ed Elisa Isoardi si sono scambiati i ruoli e a un certo punto Todaro ha ricoperto il ruolo di conduttore. E in questa veste è riuscito a mettere un po' in difficoltà la Fialdini, con domande scomode.

Su tutti questa: "Il prossimo anno vuoi fare con me Ballando con le stelle?", le ha chiesto a bruciapelo. E Francesca non ha affatto declinato: "Vediamo, ci penserò", ha affermato.

Ma la replica ha suscitato la gelosia di Elisa Isoardi, sua partner in questa stagione: "Non lo so se ti lascio da solo con lei, è sexy", ha detto l'ex conduttrice de La prova del cuoco. Una risposta per la quale viene da chiedersi che rapporto ci sia tra la Isoardi e Todaro.

