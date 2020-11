Da noi A ruota libera, Raimondo Todaro rivela: "Nella finale di Ballando con le stelle ho danzato con il piede rotto"

22 novembre 2020 a

Clamorose rivelazioni di Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi a Da noi A ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. Nella puntata di domenica 22 novembre il ballerino infatti ha svelato alcuni retroscena della finale di Ballando con le stelle, vinta da Gilles Rocca e Lucrezia Lando. "C'è un po' di delusione - ha ammesso Todaro dalla Fialdini - non tanto per il risultato, ma per delle cose che mi hanno rattristato che tuttavia mi voglio tenere per me".

Poi il ballerino ha aggiunto: "Ho avuto un incidente venerdì ma sono stato zitto, non ho voluto fare neanche la lastra perché il medico mi ha detto che ho il piede rotto", ha sottolineato. Elisa Isoardi ha confermato: "Non l'ha detto, è stato un professionista straordinario", ha commentato. Insomma, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro - relativamente agli imprevisti e agli infortuni - non si sono fatti davvero mancare niente.

