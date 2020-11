Domenica In, Matteo Bassetti piange per la mamma morta in diretta tv: "Mara Venier, mi ha fatto commuovere"

22 novembre 2020 a

Domenica In di domenica 22 novembre 2020. In diretta tv su Rai 1 le lacrime di Matteo Bassetti per la mamma morta. Non si trattiene in diretta tv da Mara Venier dove è in collegamento da Genova per parlare del Coronavirus.

Mara fa le condoglianze al professore che non si trattiene: "Mi ha fatto commuovere - dice assetti mentre scendono le lacrime - Ora mamma e papà sono lassù e ci guardano, mi aiuteranno ad andare avanti come mi hanno insegnato per tutta la vita".

In precedenza l'espero aveva parlato della situazione in Italia legata alò Coronavirus. “Ci auguriamo di vedere presto un beneficio sugli ospedali, ma ci vorranno ancora 2-3 settimane. Credo che le misure abbiano avuto un beneficio”, ha spiegato l’infettivologo. I casi di morte restano ancora in numero molto alto: “La differenza rispetto a marzo è che oggi l’epidemia coinvolge l’intero Paese. Il Covid sta dando grandi problemi ma si è preso la parte che prima avevano altre infezioni che oggi non stiamo vedendo, come virus influenzali ed altri”, ha precisato Bassetti.

