Stasera in tv 22 novembre, su La7 Non è l'Arena: anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti

Stasera in tv, domenica 22 novembre, torna Non è l'Arena, il programma di approfondimento di La7, condotto da Massimo Giletti, inizio alle ore 20.35. Tre i principali argomenti per la puntata di questa sera. Si parlerà dell'emergenza sanità in Calabria, della complessa situazione Covid in Campania e del caso di Alberto Genovese, l'imprenditore di Milano arrestato per violenza sessuale. Questi gli ospiti della serata: Sandra Amurri, Maurizio Bortoletti, Luigi De Magistris, Massimo Scura, Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Luigi De Magistris, Francesco Piccinini, Maurizio Bortoletti, Giulio Gambino, Fabrizio Corona, Daniele Leali, Nunzia De Girolamo, Hoara Borselli, Luca Telese e Walter Siti.

