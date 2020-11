Ballando con le stelle 2020, Gilles Rocca nuova star: ma nel 2014 fu speronato da un automobilista dopo una lite per strada

22 novembre 2020 a

a

a

E' il personaggio del giorno è Gilles Rocca dopo il trionfo insieme alla partner Lucrezia Lando a Ballando con le stelle 2020 su Rai1 nella serata di sabato 21 novembre. E così in tanti vanno alla ricerca delle notizie su vita privata e carriera di Gilles, dalle esperienze in tv come fonico Rai a quelle al cinema come attore e regista. Tra queste ce n'è una particolare datata 2014, ripresa da Il Mattino, che racconta di una disavventura capitata a Rocca durante le riprese del film di Marco Risi Tre tocchi, di cui Gilles era protagonista.

Ballando con le stelle 2020, il trionfo di Gilles Rocca. La fidanzata è l'attrice Miriam Galanti: da Don Matteo al successo con Scarlett | Video

Il vincitore di Ballando con le stelle 2020 era a bordo della sua moto a Roma, quando un uomo di 57 anni, in seguito a una violenta discussione, si era scagliato con la sua auto sul giovane attore che con la testa aveva rotto il parabrezza della macchina, riportando ferite sul volto. L'automobilista era stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio mentre l'attore era stato soccorso e portato con l'ambulanza in ospedale con una prognosi di 15 giorni per contusioni ed escoriazioni. Ovviamente ora è tutto dimenticato, la carriera di Gilles Rocca sembra essere arrivata alla svolta tanto attesa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.