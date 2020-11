Matrimonio a prima vista 2020, spunta video della madre di Giorgia sul divorzio: "Colpa del fantasma della ex di Luca" (spoiler)

Anticipazioni sulla puntata speciale "E poi..." che andrà in onda martedì 24 novembre su Real Time

Matrimonio a prima vista 2020, martedì 24 novembre su Real Time (canale 31), va in onda la puntata speciale "E poi..." che è disponibile su dplay plus per gli abbonati e della quale diamo un altro spoiler qui di seguito.

Le due coppie che avevano confermato il matrimonio (Luca e Giorgia e Andrea e Nicole), sono scoppiate dopo il docureality che si è concluso con l'episodio della "scelta finale" (Sitara e Gianluca avevano detto no nell'occasione).

In questa puntata speciale dell'esperimento sociale dal titolo "E poi..." compare anche il video della mamma di Giorgia che il team di esperti fa vedere a Luca mentre l'ex moglie assiste alla scena in un altro studio.

La signora, con la quale Luca aveva un buon rapporto, spiega che "sinceramente cominciavo a crederci pure io nella storia di Giorgia e Luca. Finite le riprese, il giorno dopo ha già cominciato a cambiare tutto. Giorgia allora era tesa, non sorrideva; una corda di violino. C'era sempre il fantasma della ex di Luca. Così quando Giorgia mi ha detto che tornava a Roma e si era lasciata con Luca, io ho detto che ero contenta. Luca un consiglio, devi accettare - conclude - anche i compromessi ed essere più tranquillo".

