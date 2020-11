Ballando con le stelle 2020, il trionfo di Gilles Rocca. La fidanzata è l'attrice Miriam Galanti: da Don Matteo al successo con Scarlett | Video

22 novembre 2020 a

Gilles Rocca ha trionfato nell'edizione 2020 di Ballando con le stelle. Gilles è un fonico Rai, ma anche regista e attore, soprattutto di cortometraggi. Ed è in una di queste occasioni che ha conosciuto l'attuale fidanzata Miriam Galanti. Miriam è un attrice originaria di Mantova, nota al pubblico per aver partecipato a diverse pellicole tra cui il film Scarlett. Ha iniziato la sua carriera nel 2009, quando, ancora studentessa, ha interpretato un piccolo ruolo in Don Matteo. Nel video qui di seguito la vediamo in un cortometraggio con il grande Giancarlo Giannini.

Nel 2013 e nel 2018 invece ricopre un ruolo in un altra fiction Rai molto famosa: Che Dio ci aiuti. Contemporaneamente la sua carriera teatrale è costellata di spettacoli: testi di Checov, Shakespeare e autori contemporanei come Mamet, Kelly e Pinter. Nel 2014 al Festival del Cinema di Venezia vince il premio di giovane promessa del cinema italiano grazie al ruolo nel cortometraggio del suo fidanzato Gilles Rocca dal titolo Metamorfosi dove si affronta lo scottante tema della violenza sulle donne. Il progetto viene scelto dal Ministero degli Interni per rappresentare l’Italia in Europa nella lotta contro la violenza sulle donne. La notorietà è arrivata con il film Scarlett nel 2017 del quale è stata protagonista. La relazione con Gilles Rocca sembra essere molto solida e non è stata turbata dalle voci di un flirt del vincitore di Ballando con le stelle con la sua partner Lucrezia Lando. Voci peraltro smentite dallo stesso Gilles.

