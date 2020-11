Tu sì que vales, ecco i 12 finalisti che sabato 28 novembre 2020 si contenderanno il premio da 100 mila euro

Il programma di Canale 5 ha decretato i concorrenti che si batteranno per la vittoria finale

22 novembre 2020

Tu sì que vales, nella notte di Canale 5 del 21 novembre 2020, escono i nomi dei dodici finalisti. La puntata di sabato 28 novembre sarà anche quella che decreterà il vincitore di questa edizione.

In palio c'è un premio da centomila euro. I finalisti sono Andrea Paris, presentatosi come mago e spassoso intrattenitore; Nadia e Dakota due ballerini che realizzano coreografie ispirandosi a tematiche di carattere sociale; Daniele Primonato un giovane e talentuoso cantante; El Yiyo un eccezionale ballerino di flamenco; Ambra & Yvees una coppia di emozionanti acrobati che hanno danzato sospesi in aria; Cristiano capace si suonare il pianoforte usando solo la parte delle note; Nerina una dolcissima e bravissima pianista; Kyle un contorsionista di immensa bravura; gli Atherton Twins con le loro strabilianti coreografie acrobatiche; Liina che con le sue evoluzioni in aria ha incantato i giudici fin dal primo momento; Wesley con il suo monociclo alto otto metri; Sorin e Nicu due bravissimi atleti.

