Non è l'Arena, lo scandalo sanità in Calabria e il caso Covid in Campania

22 novembre 2020 a

a

a

Il Covid e la sanità di nuovo al centro della puntata di Non è l'Arena, in programma stasera in tv, 22 novembre, su La7 a partire dalle ore 20.35. Attenzione focalizzata sulla Calabria e sul caos per la nomina del nuovo commissario. Si sono dimessi in tre in soli 10 giorni. In studio da Massimo Giletti gli ospiti Sandra Amurri, Maurizio Bortoletti, Luigi De Magistris, Massimo Scura e Pierpaolo Sileri. Ma si parlerà di nuovo anche di Consolato Campolo, il dirigente calabrese che era alla guida di una task force per eliminare gli sprechi nell'azienda sanitaria di Reggio Calabria e che è morto in circostanze misteriose.

Il programma tornerà ad occuparsi anche del caso Campania, dopo aver cercato un confronto con i vertici della Regione e con il governatore Vincenzo De Luca. Ancora: reportage dagli ospedali modulari campani e una inchiesta, in collaborazione con Tpi, sui tamponi falsi di Napoli. Gli ospiti saranno Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Luigi De Magistris, Francesco Piccinini, Maurizio Bortoletti e Giulio Gambino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.