Non è l'Arena: vip, sesso e droga. Le verità di Fabrizio Corona sulle notti di Milano e l'amico di Alberto Genovese

22 novembre 2020 a

a

a

Le feste, il sesso, la droga. Tiene banco ormai da giorni l'arresto dell'imprenditore Alberto Genovese, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 18 anni, durante un party sulla terrazza Sentimento, a Milano. Stasera in tv, domenica 22 novembre, del caso se ne occuperà anche Massimo Giletti durante la puntata di Non è l'Arena, su La7. E sarà Fabrizio Corona, per anni agente fotografico, a svelare i particolari delle notti di Milano, lui che per anni con i suoi collaboratori ha paparazzato e raccontato il mondo dei vip.

Fabrizio Corona: "L'Italia è uno dei paesi peggiori d'Europa. Ed è anche colpa mia"

Ma in trasmissione è prevista la partecipazione anche di Daniele Leali, dj e imprenditore, che di Genovese è amico. In studio saranno presenti anche Nunzia De Girolamo, Hoara Borselli, Luca Telese e Walter Siti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.