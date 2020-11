Linea Verde, domenica 22 novembre su Rai1 puntata con Cremona protagonista

22 novembre 2020 a

Le telecamere di "Linea Verde" fanno tappa a Cremona. Appuntamento oggi - domenica 22 novembre - alle 12,20 su Rai1.

Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Peppone portano i telespettatori nel cuore della pianura padana e dell'agricoltura italiana. Una delle zone più colpite dalla prima durissima ondata della pandemia Covid, ma che ciò nonostante non si è mai fermata, non ha mai mollato, ha resistito. E ha resistito anche grazie alle sue eccellenze: la musica e le produzioni agroalimentari come i formaggi, la mostarda e il torrone. Cremona è riconosciuta dall'Unesco come patrimonio immateriale dell'umanità per l'antica arte della liuteria, qui sono nati Amati, Guarneri e Stradivari, e ancora oggi arrivano da tutto il mondo per imparare questo antico mestiere o per acquistare lo strumento dei propri sogni. Finale con sorpresa per scoprire cosa si nasconde all'interno del Torrazzo, la torre campanaria in mattoni, più alta d'Italia.

