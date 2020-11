Mezz'ora in più, Matteo Renzi ospite di Lucia Annunziata oggi 22 novembre su Rai3

21 novembre 2020 a

a

a

Pomeriggio in tv per Matteo Renzi, atteso ospite di "Mezz'ora in più" la trasmissione di Lucia Annunziata in onda oggi domenica 22 novembre 2020 su Rai3 a partire dalle ore 14,30.

Domenica In, anticipazioni e ospiti di Mara Venier domenica 22 novembre 2020: Elena Sofia Ricci, Fabrizio Moro e i figli di Ugo Tognazzi

L'approfondimento della domenica con i protagonisti dell'attualità e della politica ritrova dunque l'ex premier da tempo assente dalla televisione e saranno attesissime le sue dichiarazioni in un momento sicuramente delicato per l'Italia e tutti gli italiani. Sui social il ritorno di Renzi in tv è già diventato virale e su twitter non mancano le ipotesi su come si rapporterà il leader di Italia Viva con giornalista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.