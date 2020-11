Ballando con le stelle, Costantino della Gherardesca zittisce Mariotto: "Io non potrò mai ballare? E tu non puoi fare tv" | Video

21 novembre 2020 a

Scintille tra Costantino della Gherardesca e Guillermo Mariotto durante la finale di Ballando con le stelle, in onda sabato 21 novembre su Rai1. Il conduttore tv si è esibito insieme alla sua partner Sara Di Vaira in un tango (sulle note de L'istrione di Aznavour) che non ha fatto impazzire dal punto di vista tecnico, ma che come al solito ha conquistato il pubblico.

Anche i giurati (almeno sotto il profilo dell'interpretazione) si sono ricreduti su Costantino, ma dopo l'esibizione in finale c'è stato il battibecco tra il conduttore di Pechino Express e Guillermo Mariotto: "Hai un complesso di superiorità verso la danza, ma non potrai mai essere all'altezza del ballo", ha affermato il giurato. La risposta è stata pronta e convincente: "Neanche tu potrai mai fare tv". Standing ovation da parte degli altri componenti della giuria e risate generali.

