Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini incanta la giuria ma non la Lucarelli: "Peron ti ha girato come una lampadina" | Video

Gioie e dolori per Alessandra Mussolini in questo percorso a Ballando con le stelle. Prima dell'esibizione in finale su Rai1 sabato 21 novembre, l'ex parlamentare ha appunto tracciato un bilancio - non senza momenti commoventi - della sua partecipazione al programma di Milly Carlucci, tra le polemiche con la giuria (su tutti Selvaggia Lucarelli e Alessandro Canino), qualche suo eccesso e comunque delle ottime performance.

In finale ha dovuto fare a meno del suo partner Maykel Fonts (positivo al Covid e collegato da casa), sostituito da Samuel Peron. E Alessandra Mussolini non si è scoraggiata, dando vita a un valzer che ha fatto il pieno di applausi. "Meraviglioso", ha affermato Carolyn Smith. D'accordo anche Guillermo Mariotto, mentre Selvaggia Lucarelli ci è andata giù pesante: "Hai regalato molto di te e questo è da apprezzare, ma finché Samuel Peron non ti ha girato come una lampadina, non ho visto un valzer fenomenale". Scoppia il caos, ma in generale l'esibizione viene apprezzata.

