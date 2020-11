Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli umilia Diletta Leotta: "Viene da chiedersi Daniele Scardina cosa ci trovi in lei" | Foto

21 novembre 2020 a

Lungo post su facebook di Selvaggia Lucarelli prima della finale di Ballando con le stelle su Rai1, in programma sabato 21 novembre. La giornalista ha espresso una serie di pareri e dediche a tutti i concorrenti e i giurati della trasmissione, opinioni che - come sempre quando di mezzo c'è lei - faranno sicuramente discutere.

Selvaggia parte ironica elencando le varie vicissitudini capitate nel corso di questa edizione, dalla dissenteria per alcuni ballerini alla positività al Covid che ha fatto slittare l'inizio del programma, dagli infortuni a tanti altri imprevisti. Poi, per ogni figura importante del programma, ha detto la sua. E soprattutto su Daniele Scardina ed Elisa Isoardi ha riservato i pensieri più ficcanti: "Ricorderemo questa edizione per Scardina, che all’inizio uno si chiedeva cosa ci troverà la Leotta in lui, ora francamente viene da chiedersi cosa ci trovi lui nella Leotta". E poi ancora su Elisa Isoardi, "perché dopo Coso pare rinata", ha ironizzato riferendosi all'ex fidanzato della conduttrice, vale a dire il leader della Lega Matteo Salvini.

