L'Eredità, Massimo ancora campione. Insinna: "Sei il nostro Dino Zoff", ma poi sbaglia nella Ghigliottina da 40 mila euro

Ottava ghigliottina di fila per Massimo Cannoletta. "Sei il Dino Zoff della nazionale de L'eredità". commenta Flavio Insinna nella puntata di oggi sabato 21 novembre 2020. E' ancora lui il campione del programma di Rai 1 e tenta la scalata nell'ultima prova nella quale deve legare cinque parole con la soluzione.

Gioca per 40 mila euro. La parola da trovare in un minuto è per queste cinque parole: "mal", "terreno", "sci", "vicino" e "pittore". Il campione dà come risposta "primitivo".

Dice che è sicuro solo per due parole e il conduttore lo fa argomentare. Poi svela risposta: "erba". Così Massimo perde le 40 mila euro. Tg delle ore 20 e appuntamento a domani.

