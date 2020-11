Stasera in tv 21 novembre, su Rete4 c'è The Bourne Ultimatum: cast, trama e trailer del film | Video

21 novembre 2020 a

Film d'azione in prima serata su Rete4 sabato 21 novembre. Dalle 21,25 andrà in onda The Bourne Ultimatum, con Matt Damon protagonista e per la regia di Paul Greengrass. Questo il trailer del terzo capitolo della saga.

La trama vede appunto Jason Bourne tornare sulla scena. E' più che mai intenzionato a sapere chi lui sia veramente e chi e perché lo ha trasformato in una macchina per uccidere cancellandone l'identità. Non solo, Jason vuole vendicare l'assassinio della sua compagna e per farlo si sposterà da Mosca a Londra, da Torino fino a Tangeri passando per la Spagna per giungere, infine, all'epilogo finale che chiuderà la trilogia di Bourne. Nel cast David Strathairn, Corey Johnson, Scott Glenn, Julia Stiles, Paddy Considine, Joan Allen, Colin Stinton, Albert Finney, Édgar Ramírez, Tom Gallop, Daniel Brühl, Joey Ansah, Dan Fredenburgh e Lucy Liemann.

