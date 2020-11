Stasera in tv 21 novembre, film in ricordo di Valentina Pedicini in seconda serata su Rai Movie: Dove cadono le ombre. La trama

21 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 21 novembre, in seconda serata su Rai Movie film in ricordo della regista Valentina Pedicini, scomparsa a soli 42 anni nella giornata di venerdì 20 novembre, dopo aver lottato contro un terribile male. Alle ore 23.10 è in programma la pellicola drammatica dal titolo Dove cadono le ombre, realizzata nel 2017, produzione italiana. Tra gli interpreti Elena Cotta, Federica Rosellini, Josafat Vagni, Lucrezia Guidone. La trama. Anna e Hans lavorano in un istituto per anziani che in passato è stato l'orfanotrofio dove sono cresciuti. Quando arriva l'anziana Gertrud la memoria torna indietro nel tempo e l'istituto diventa di nuovo l'orribile prigione per bambini jenisch sottratti alle famiglie, laboratorio di un progetto di eugenetica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.