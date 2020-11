Delitto di Garlasco, stasera in tv sabato 21 novembre 2020 Nove ripercorre la vicenda

21 novembre 2020 a

a

a

Va in onda stasera, sabato 21 novembre 2020 sul canale televisivo Nove alle ore 21.25 Tutta la Verità. In primo piano una vicenda di cronaca che fa ancora discutere. Parliamo del delitto di Garlasco. Garlasco, Agosto 2007: Chiara Poggi viene trovata senza vita. Dopo un lungo processo, il fidanzato Alberto Stasi viene condannato in via definitiva. Nove ripercorre l’intera vicenda per scoprire tutta la Verità! Un programma avvincente con documenti e con una narrazione che fa il punto su quanto accaduto. Per i telespettatori un sabato sera davanti al piccolo schermo che è all'insegna dell'approfondimento su un fatto di cronaca che ha scosso (e fatto interrogare) l'Italia.

