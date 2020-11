Stasera in tv 21 novembre, su Italia1 il film fantasy Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Cast, trama e trailer | Video

21 novembre 2020 a

a

a

Film di fantascienza in prima serata su Italia1 sabato 21 novembre. Dalle 21,20 andrà in onda infatti Il cacciatore e la regina di ghiaccio, per la regia di Cedric Nicolas Troyan. La pellicola del 2016 vede Emily Blunt e Jessica Chastain come protagoniste. Questo il trailer del film.

La trama racconta della malefica regina Ravenna, che molto tempo prima che scatenasse le sue ire su Biancaneve, ha visto in silenzio come la sorella Freya sia stata tradita e sia fuggita dal regno per lo strazio. Grazie alla capacità che ha di congelare qualsiasi nemico, Freya ha trascorso diversi decenni in un palazzo d’inverno circondandosi di una legione di cacciatori, tra cui Eric e la guerriera Sara. Quando viene a sapere della morte della sorella, Freya chiede ai suoi rimanenti soldati di riportare lo Specchio magico all’unica strega che potrebbe sfruttarne a pieno i poteri. Ravenna, però, viene da lei resuscitata e la sua ricomparsa in scena permetterà alle due malvagie sorelle di riversare sulla loro Terra tutto il male di cui sono capaci. Solo Eric e Sara, oramai banditi, potranno intralciare i loro piani. Nel cast anche il premio Oscar Charlize Theron.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.