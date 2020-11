Stasera in tv 21 novembre, su Rai Movie il film Ritorno al Marigold Hotel. La trama

21 novembre 2020 a

Stasera in tv, 21 novembre, su Rai Movie è in programma il film dal titolo Ritorno al Marigold Hotel, inizio alle ore 21.10. E' una commedia del 2015, realizzata tra Regno Unito e Stati Uniti. Regia a cura di John Madden. Del cast fanno parte Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy, Dev Patel, Celia Imrie, Ronald Pickup, Penelope Wilton, Diana Hardcastle, Lillete Dubey, Richard Gere, David Strathairn, Tamsin Greig, Tina Desai. La trama. Invece di pensare all'imminente matrimonio con Sinaina, Sonny ha in testa l'idea di ampliare il suo albergo. L'obiettivo è realizzare il Second Best Exotic Marigold Hotel, ma non è una cosa così semplice.

