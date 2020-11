Stasera in tv sabato 21 novembre 2020 su La7 Il ponte sul fiume Kwai, film cult: la trama

21 novembre 2020 a

Stasera, sabato 21 novembre su La7 alle ore 21.15 va in onda il film Il ponte sul fiume Kwai. Un film cult di David Lean del 1957, con William Holden, Jack Hawkins, Alec Guinness, Sessue Hayakawa. Prodotto in GB/Usa. Durata: 100 minuti. Nella giungla birmana alcuni ufficiali e soldati inglesi sono prigionieri dei giapponesi. Questi ultimi impongono agli inglesi di costruire un ponte, essenziale per i loro trasporti di guerra. I prigionieri si rifiutano di farlo. Ma in un secondo tempo, il colonnello comandante degli inglesi Nicholson, per dimostrare la propria superiorità, si dedica con i suoi alla costruzione di un ponte imponente, mettendosi per così dire in competizione con gli avversari in una specie di paradossale fanatismo patriottico.

