Stasera in tv 21 novembre, su Rai2 le serie americane di S.W.A.T., Criminal minds e Bull: le trame degli episodi

Triplo appuntamento con le serie tv americane in prima serata sabato 21 novembre su Rai2. Dalle 21,05 andrà in onda S.W.A.T., sedicesima puntata della terza stagione, a seguire Criminal Minds e infine gli avvocati di Bull. Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda S.W.A.T., il titolo dell'episodio di stasera è A prova di bomba. Qui durante una festa, viene rapito Zane. La S.W.A.T. scopre che Joel Powel, un suo vicino di casa, è ossessionato dal ragazzino. In realtà, è il suo padre biologico.

A seguire Criminal Minds, con la quarta puntata della quindicesima stagione intitolata Sabato. Nel giorno di riposo, Rossi e Prentiss aiutano Simmons a montare un lettino per il nascituro, Garcia tiene un corso d’informatica e Reid intavola una conversazione con una donna di nome Maxine. Infine l'appuntamento con Bull, ventesimo episodio della quarta stagione, intitolato Immunità diplomatica: Bull e la T.A.C. sono impegnati in una causa contro una giovane donna che ha ucciso la migliore amica di Taylor in un incidente d’auto con omissione di soccorso. Per gli amanti del genere.

