Stasera in tv 21 novembre, su Canale 5 Tu si que vales: è la semifinale | Video

Stasera in tv, sabato 21 novembre, su Canale 5 torna Tu si que vales, uno dei programmi di punta della rete ammiraglia del gruppo Mediaset. Il talent è giunto alla semifinale e stasera gli artisti si affronteranno per cercare di conquistare la puntata che assegnerà la corona di campione 2020. Come al solito a presentare lo show sarà la splendida Belen Rodriguez, affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Nella giuria vip Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. La giuria popolare, invece, come sempre sarà guidata dall'attrice Sabrina Ferilli. Appuntamento su Canale 5 a partire dalle ore 21.20.

