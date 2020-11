Stasera in tv sabato 21 novembre 2020 il film "Fai bei sogni" su Rai Storia tratto dal libro di Gramellini: la trama

21 novembre 2020 a

Film di Marco Bellocchio “Fai bei sogni” con Valerio Mastandrea, Berenice Bejo, Guido Caprino, in onda stasera sabato 21 novembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Tratto dall’omonimo best-seller di Massimo Gramellini, sceneggiato e diretto da Bellocchio con Edoardo Albinati e Valia Santella, il film ha vinto 2 Nastri d’Argento per montaggio e scenografia.

Giornalista quarantenne ormai affermato, inviato di guerra a Sarajevo durante il conflitto degli anni ‘90 nella ex Jugoslavia, Marco continua a convivere con il dramma infantile della improvvisa scomparsa della mamma, avvenuta quando aveva solo nove anni. Un lutto mai elaborato del tutto, avvolto da un incomprensibile senso di misterioso non detto, che ne ha condizionato l’intera esistenza.

