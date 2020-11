Tu si que vales, Rudy Zerbi: "Mi lasciano con la cinta dei pantaloni in mano per pensare a Sabrina Ferilli"

21 novembre 2020 a

"Quando c'è di mezzo Sabrina Ferilli vengo trascurato". A sostenerlo è Rudy Zerbi, membro della giuria vip di Tu si que vales insieme a Teo Mammucari, Gerry Scotti e ovviamente Maria De Filippi. Ferilli, invece, guida i giudici popolari. Stasera 21 novembre su Canale 5 è in programma la semifinale e come al solito su Wittytv.it sono stati pubblicati i video di presentazione. In uno di questi Rudy Zerbi spiega di essere stato lasciato con la cinta dei pantaloni in mano dal tecnico che stava sistemando il microfono, proprio per pensare prima all'attrice. "Mi trattano così", si lamenta Zerbi. Ovviamente scherzando. Clicca qui per guardare il video.

