Grande Fratello Vip, Dayane Mello asfalta Enock Barwuah: "Sei finito, con tuo fratello avrei potuto fare un macello" | Video

Clima teso dopo le nomination all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Soprattutto tra Dayane Mello e Enock Barwuah volano gli stracci, dopo la nomination del fratello di Mario Balotelli alla top model brasiliana, una mossa che quest'ultima non ha per nulla gradito.

Dayane furiosa con Enock Barwuah

"Tu per me sei finito. Quando tu stavi di m***a e ti ho salvato, non voglio dire nient'altro. Sono stata la prima a supportarti quando è accaduta quella cosa - il chiaro riferimento è a quando Balotelli le ha rivolto una battuta sessista durante una puntata -. Se io volessi fare come Selvaggia Roma e fomentare le cose, succederebbe un macello ma io tengo al tuo percorso e io sono stata una signora. Taci, tu sai quello di cui sto parlando, taci". Balotelli disse: "Dayane mi vuole dentro, poi dice mi fa male". Una frase volgarissima, per la quale Enock non ha mai preso le distanze. Ora la nomination ha mandato su tutte le furie Dayane, già ai ferri corti con il resto del gruppo.

