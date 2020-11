Matrimonio a prima vista Italia 2020, post dei fan di Nicole e piovono commenti contro Andrea: "Ti sei salvata"

21 novembre 2020 a

Nicole Soria è stata lasciata dopo Matrimonio a prima Italia 2020, dal marito Andrea Ghiselli il quale adesso ha una storia con Sitara, altra protagonista del docureality di Real Time, che ha divorziato da Gianluca prima della scelta finale delle tre coppie del programma.

I fan di Nicole, su Instagram, hanno postato una bella foto di Nicole che si riferisce alla puntata speciale "E poi" che andrà in onda martedì 24 novembre e che è disponibile per gli abbonati sulla piattaforma D play plus e hanno chiesto dei commenti.

"Cosa starà pensando Nicole? Lo scatto è della puntata speciale “E Poi” di #MatrimonioAPrimaVista. Qualcuno di voi l’ha già vista?! Commentate qui sotto con i vostri pensieri! Vi vogliamo bene", c'è scritto.

E i commenti fioccano contro il pesarese andrea: "Cara Nicole ti sei salvata" è il più tenero all'indirizzo dell'ex marito.

