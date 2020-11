Stasera in tv sabato 21 novembre 2020, su Rai3 "Sapiens - Un solo pianeta" con Mario Tozzi: anticipazioni

Gli ultimi 200 anni della rivoluzione industriale

Torna “Sapiens - Un solo pianeta”, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale in onda stasera sabato 21 novembre alle 21.45 su Rai3.

Nella puntata intitolata “Dall’inizio del tempo a noi – La rivoluzione industriale”, Mario Tozzi racconterà i tumultuosi ultimi 200 anni di Storia, dalla rivoluzione industriale ad oggi, come la capacità sempre crescente degli uomini di provare a mettere sotto controllo e sfruttare le fonti d’energia che la Terra e le stelle hanno reso casualmente disponibili.

Quali sono le forme di energia esistenti nell’universo? E sulla Terra? Ci sarà energia per sempre? Cos’è l’entropia ed è vero che guida ogni fenomeno e perfino ogni nostro gesto? Perché nasce la rivoluzione industriale? E perché proprio in Inghilterra? Come nascono il carbone e il ferro, alla base della rivoluzione industriale? Perché la macchina a vapore cambia tutto?

Da allora nulla è mai stato come prima: rapporti sociali, ritmi e tempi di lavoro, trasporti, stile di vita, benessere. Tutto è cambiato, anche il nostro rapporto con la natura e le città dove abitiamo.

