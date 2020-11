Amici 20, Lorella Cuccarini: "Il ballo non è solo tecnica". La Celentano tace, ma i social aspettano lo scontro tra le due | Video

21 novembre 2020 a

Puntata avvincente di Amici 20 quella di sabato 21 novembre. Negli studi della trasmissione condotta e curata da Maria De Filippi si alternano giovani talenti, sotto lo sguardo severo dei professori.

La curiosità del pubblico è soprattutto per i ballerini, e in molti sui social aspettano le prime schermaglie tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, due delle tre docenti (l'altra è Veronica Peparini) che però sembrano avere una visione della danza totalmente opposta.

Ancora non è scoppiata la scintilla, ma le prime avvisaglie di dissidi ci sono già: dalla frase di Lorella - "Il ballo non è solo tecnica" - alla bocciatura da parte di Alessandra di una aspirante concorrente che si esibisce nel ballo latino elogiata poco prima dalla stessa Cuccarini.

Si esibisce Riccardo, che in settimana aveva avuto una piccola discussione con Lorella Cuccarini proprio per aver espresso il desiderio di stupire soprattutto la Celentano, un aspetto che ha mandato un po' in subbuglio l'ex ballerina di Fantastico.

Per sentirmi vivo esibizione di Riccardo

E Riccardo comunque non delude, dimostrando tutte le sue qualità. Lorella applaude entusiasta al termine dell'esibizione.

Insomma, tutto è preparato per il grande duello: e i social (specie gli utenti di twitter) già gongolano.

