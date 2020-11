Ballando con le Stelle stasera in tv 21 novembre su Rai1: le anticipazioni della finale

Sullo stesso argomento: Costantino Della Gherardesca prova di nuovo a beffare la giuria di Ballando con le Stelle. Tutti i suoi guai fisici

Gran finale per “Ballando con le stelle 2020”, oggi sabato 21 novembre dalle ore 20.35 su Rai1. Il dance show, condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli stasera proclamerà la coppia vincitrice. Sono sette coppie che si contendono la vittoria: Tullio Solenghi - Maria Ermachkova; Paolo Conticini - Veera Kinnunen; Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina; Gilles Rocca - Lucrezia Lando; Elisa Isoardi - Raimondo Todaro; Costantino della Gherardesca - Sara di Vaira. Dopo l'annuncio della positività al Covid di Maykel Fonts, grande attesa per le sorti di Alessandra Mussolini: solo all'inizio della puntata se ne saprà di più.

Poi riflettori puntati sula regina della giuria Carolyn Smith, che sarà ballerina per una notte. Come al solito presenti i giudici Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Ma anche Rossella Erra, Antonio Razzi e Gianni Ippoliti. La serata finale sarà anche l'occasione per alcuni premi speciali: il Premio Aiello alla coppia che ha disputato il maggior numero di spareggi; il Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante e il Premio Speciale della Giuria alla migliore esibizione in assoluto. Gran finale anche per il torneo “Ballando con te” dedicato alla gente comune. Si sfideranno: Giovanni Lupi e Livia Nulli (Roma), Naima Academy (Genova), The Project Kids (Bergamo), Desiree Zaccaro e Francesco Ficco (Taranto).

