Un Giorno in Pretura: oggi 21 novembre su Rai3 il caso di Federico Aldovrandi

21 novembre 2020 a

a

a

In occasione dell’anniversario della morte di Federico Aldrovandi, quindici anni fa, "Un giorno in Pretura" condotto da Roberta Petrelluzzi - in onda sabato 21 novembre su Rai3 alle ore 00,30 - ripercorre la storica vicenda processuale che presso la Corte d’Assise di Ferrara, ha cercato di fare luce su questa tragica vicenda.

È l’alba di domenica 25 settembre 2005 a Ferrara, quando una donna spaventata dalle urla strazianti provenienti dal parco sotto casa, chiama la polizia. Dopo questa telefonata, Federico Aldrovandi, un ragazzo di appena 18 anni muore in seguito a una colluttazione con le forze dell’ordine. Si apre il processo contro quattro agenti, tre uomini e una donna, che quella mattina intervennero. L’accusa per tutti è di omicidio colposo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.